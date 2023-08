Dopo le ottime prestazioni fornite in questo precampionato, Filip Stankovic è comunque un profilo considerato dall'Inter per il rinnovamento portieri in vista della prossima stagione. Lo scrive il Corriere dello Sport:

"Nell’ultima sfida contro il Psg Inzaghi ha tenuto in campo per 90’ Filip Stankovic, autore di alcuni interventi pregevoli e per questo tenuto in considerazione".