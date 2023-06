Keylor Navas con Trubin all’Inter? La lista è più lunga: gli altri tre nomi in ballo

"Trubin e Navas non sono le uniche due opzioni per la porta e, anche se in questo momento sono quelle con più chance rispetto alle altre, non va dimenticato che negli scorsi giorni i dirigenti nerazzurri hanno sondato il terreno anche per il portiere del Valencia, il georgiano Mamardashvili e per due elementi esperti come Lloris e Sommer, mentre è più recente l'interessamento per Audero, destinato a lasciare la Sampdoria dopo la retrocessione in Serie B".