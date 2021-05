Mediaset – Inter, questa la possibile cessione top: “Il City ha già parlato con l’entourage”

Nell'ultima puntata di Pressing, programma Mediaset, si è lungamente parlato della situazione economica in casa Inter

Secondo quanto riferisce l'emittente, le difficoltà della proprietà nerazzurra potrebbero spingere Steven Zhang ad approvare la cessione di alcuni pezzi pregiati. Il nome fatto da Mediaset è quello di Romelu Lukaku, che avrebbe non pochi estimatori in Premier League. In particolare dalle parti di Manchester, dove Pep Guardiola, allenatore del City, farebbe carte false per portarlo all'Etihad Stadium.

Nello specifico, il club inglese, uno dei pochi a potersi permettere ingaggi stellari in giro per l'Europa, avrebbe già contattato l'entourage del calciatore per capire la sua disponibilità a trasferirsi in Inghilterra. Lukaku vorrebbe restare all'Inter, conclude Mediaset, ma la difficile situazione economica potrebbe stravolgere la situazione in essere.