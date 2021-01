Inter, pista calda in estate: “Più funzionale di Sanchez, ma anche possibile erede di Lautaro”

Una grande squadra guarda sempre a lungo termine. A questi livelli è praticamente impossibile restare a guardare, e l’Inter non fa certo eccezione. Beppe Marotta, secondo quanto riporta Tuttosport, sarebbe già pronto a rinforzare l’attacco nerazzurro la prossima estate con un nome importante come Arkadiusz Milik, in scadenza di contratto con il Napoli:

“Piuttosto l’Inter è caldissima su Arek Milik, primo obiettivo per l’attacco, ma alla voce svincolati (…). Marotta, nel caso in cui Milik decidesse di stare fermo per tutta la stagione, sarebbe pronto a sfidare la Juve per assicurarsi il possibile erede di Lautaro Martinez o, nel caso in cui l’argentino dovesse restare, un attaccante più funzionale rispetto ad Alexis Sanchez“, si legge su Tuttosport.

(Fonte: Tuttosport)