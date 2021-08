Sky – Attacco Inter, idea doppio colpo: “Incognita Sanchez. Possibile offerta subito per…”

Gli ultimi giorni di mercato potrebbero regalare delle grosse sorprese per i tifosi dell'Inter. Le ultime novità da Sky

Alexis Sanchez, che ora si trova a Barcellona per curare un polpaccio che non dà tregua, continua infatti a non fornire le giuste garanzie in vista della stagione. Qualora l'Inter dovesse rendersi conto di non poter contare con una certa sicurezza sul cileno, potrebbe pensare, negli ultimi giorni di mercato, di sottoporre al Napoli un'offerta ufficiale per il numero 24 azzurro. Una pista, dunque, tutt'altro che svanita e da tenere in grande considerazione.