CM – Dopo Dzeko, non solo Abraham: l’Arsenal offre Lacazette alla Roma

Al direttore generale giallorosso Tiago Pinto è stato proposto anche l'attaccante francese, accostato anche all'Inter

Un nome nuovo per l’attacco della Roma, chiamata a sostituire Edin Dzeko, oggi a Milano per le visite mediche con l’Inter e la firma sul contratto. Come riportato da Calciomercato.com, al direttore generale giallorosso Tiago Pinto - a Londra per Tammy Abraham dal Chelsea - è stato proposto Alexandre Lacazette, fuori dai piani dell’Arsenal e accostato anche all’Inter nei giorni scorsi dai media britannici. Valutazioni in corso in casa Roma, si decide il post Dzeko.