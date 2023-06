Chi al posto di Onana? Nell’Inter si sta facendo strada questa idea. In Italia…

"Non semplice, per la verità. In Italia non c’è un profilo che convinca come Vicario. All’estero piace il georgiano del Valencia, Mamardashvili, ma il club spagnolo chiede 30 milioni: troppi. Ecco allora che nel club nerazzurro si sta facendo strada l’idea di affidarsi a un portiere più esperto, meno futuribile: i profili di Sommer, Lloris e Keylor Navas sono quelli emersi. Ma non sono gli unici. La ricerca è partita. Sperando che vada a buon fine come è stato per Onana", sottolinea la Gazzetta dello Sport.