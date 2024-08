Tomas Palacios ci avvicina a grandi passi a diventare un nuovo giocatore dell'Inter . Da giorni Talleres (club proprietario del cartellino) e Independiente Rivadavia (squadra in cui il calciatore gioca attualmente) hanno trovato l'accordo per l'acquisto del 50% cartellino del giovane difensore argentino classe 2003 sul quale l'Independiente aveva il diritto di riscatto. Nella giornata di ieri i dirigenti dell'Independiente e l'intermediario Marcelo Simonian, si sono recati nella sede nerazzurra per chiudere la trattativa.

La conferma arriva anche dal presidente del Talleres, Andrés Fassi: "L'offerta per Tomas Palacios è concreta ed entrambi i club stanno trattando. In questo momento in Italia ci sono persone del Talleres e dell'Independiente Rivadavia. E c’è anche un’opzione dalla Germania. Sono opzioni molto significative. È molto positivo che il Talleres continui in quella struttura di vendita di giocatori che in prima squadra non avevano alternative".