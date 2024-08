Dopo il pareggio di Genova, l'obiettivo dell'Inter è conquistare i primi tre punti. Per l'esordio a San Siro dove i nerazzurri affronteranno il Lecce, Simone Inzaghi ha qualche dubbio di formazione. Il dilemma del tecnico è chi mettere a centrocampo tra Mkhitaryan e Frattesi. Il primo ha giocato una gara sottotono contro il Genoa, Davide, invece, è apparso in palla tanto che è stato decisivo dopo il suo ingresso in campo con l'assist per Thuram.