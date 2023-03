Primo in lista per il dopo Skriniar: “Inter convinta sia da big. E somiglia proprio a Milan”

L'Inter si sta da tempo ormai guardando attorno per individuare il profilo giusto che prenderà il posto di Milan Skriniar. Secondo la Gazzetta dello Sport, in cima alla lista c'è sempre Mehdi Demiral dell'Atalanta:

"L’Inter pensa che Merih sia un difensore da grande squadra e abbia espresso ancora solo una parte minima del suo potenziale. E in più, ha la cattiveria giusta per prendere l’eredità di un marcatore duro puro come il vecchio Skriniar. Si lavora di gomito di nuovo sulla formula e non è escluso che, in vista della sessione estiva di mercato, si possa aprire a un prestito con successivo acquisto a cifre prestabilite, con soddisfazione di tutte le parti in commedia".