Sky – Inter, via Eriksen e altri 2. Arriva una punta: pronto un altro investimento importante

Vendere i giocatori fuori dal progetto tecnico, per poi comprare e regalare ad Antonio Conte giocatori maggiormente funzionali e integrare una rosa che dovrà necessariamente provare ad arrivare fino in fondo nella lotta scudetto. Le priorità dell’Inter sul prossimo mercato di gennaio, come riporta Sky Sport, sono piuttosto chiare.

E, se parliamo di giocatori in partenza, riferisce l’emittente, il pensiero va inevitabilmente a Christian Eriksen, ma non solo. Anche Nainggolan e Vecino sono sulla lista dei partenti. Con loro eventuali cessioni, il club di Viale della Liberazione è pronto a investire. Due le priorità: un attaccante, che possa dare il cambio a Lautaro Martinez e Lukaku, sui quali la squadra si è basata molto in questo inizio di stagione, ma anche un centrocampista. Con tre partenze in quella zona di campo, infatti, l’Inter è pronta a regalare a Conte un rinforzo importante.

Insomma, lavori in corso, l’Inter si affaccia al mercato di gennaio con tutte le intenzioni di aumentare competitività e qualità. Prima vendere, per poi dare l’assalto agli obiettivi. Con un sogno chiamato scudetto.

(Fonte: Sky Sport)