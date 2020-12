Conte chiederà questi 2 acquisti: “E c’è un fatto che non accetta senza che l’Inter intervenga”

Nel prossimo vertice di mercato dopo la partita di quest’oggi contro l’Hellas Verona, Antonio Conte e l’Inter si confronteranno per individuare la strada giusta per migliorare la squadra verso lo scudetto. Secondo il Corriere dello Sport, l’allenatore nerazzurro chiederà essenzialmente un centrocampista e un attaccante, pandemia permettendo.

La situazione, infatti, impone di non fare troppi voli pindarici. Ecco perché, qualora gli obiettivi non dovessero essere raggiunti, lo stesso Conte pretenderà dalla società chiarezza pubblica sugli obiettivi. Scrive il quotidiano:

“Gli scenari potrebbero mutare solo se il mercato di gennaio andasse a colmare i vuoti che vede nella rosa, vale a dire, innanzitutto, un centrocampista e un attaccante. Altrimenti, se non dovesse accadere, allora toccherà alla società spiegare la situazione, in privato, ma anche in pubblico. Visto che, come aveva già fatto capire, Conte non accetta che venga passato il messaggio, senza che nessuno intervenga, secondo cui l’Inter debba conquistare lo scudetto“.

(Fonte: Corriere dello Sport)