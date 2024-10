Il giocatore nerazzurro sarebbe nel mirino dei parigini. Ma alcuni siti francesi non riscontrano questo interesse di cui si sta parlando in Italia

Si è parlato nella scorsa settimana dell'interesse del PSG per Marcus Thuram che questa sera dovrebbe giocare titolare nella sua Francia contro il Belgio. Il calciatore dell'Inter piacerebbe ai dirigenti del club parigino che lo tengono d'occhio. E si è parlato anche della clausola di 85 mln presente sul suo contratto. Ma nell'ambiente che gira attorno al club parigino c'è chi sostiene che al momento il giocatore nerazzurro non sia un obiettivo di Luis Enrique.

Dal profilo X PSG Inside Actus si legge: "Per rispondere a chi ci chiede dell'interesse per il giocatore nerazzurro, ad oggi non è un obiettivo del PSG". Il tweet è stato ripreso anche dal sito di calciomercato Footsur, sito francese specializzato in notizie di calciomercato.