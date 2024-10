"Nell’Inter Marcus Thuram vola e, non a caso, è l’attuale capocannoniere del campionato di Serie A con 7 gol in 7 partite. Con la Francia, invece, non ingrana. Il ct dei Bleus, Didier Deschamps, ne ha spiegato i motivi nella conferenza stampa pre sfida al Belgio: «All'Inter è molto efficace perché gioca in un sistema molto particolare. Gli attaccanti hanno praticamente l'obbligo di essere decisivi".