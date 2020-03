Inter, il quarto acquisto sfiorato di gennaio. Idolo in UK: “A gennaio è successo che…”

A quest’ora Antonio Conte avrebbe potuto contare su un attaccante in più. E’ quanto emerge dal retroscena svelato in queste ore da calciomercato.com. Il portale riferisce che, negli ultimi giorni del mercato di gennaio, l’agente Patrick Bastianelli avrebbe proposto Odion Ighalo all‘Inter. Tutto questo, proprio mentre la trattativa per il possibile arrivo di Olivier Giroud si era complicato, per poi sfumare.

Alla fine, però, il trasferimento non si è concretizzato, e Ighalo è finito al Manchester United, dove è ben presto diventato un idolo dei tifosi grazie agli ultimi gol. Soprattutto in Europa League. Conte e l’Inter hanno preferito confermare l’attuale reparto offensivo. Nella speranza che si possa ripartire il prima possibile.

(Fonte: calciomercato.com)