Dopo Skriniar, incastri non facili: l’Inter ragiona su questi quattro nomi

I nomi su cui sta ragionando in queste ore l'Inter per sostituire già a gennaio Milan Skriniar . Li svela l’edizione odierna de La Stampa, che parla di quattro profili in particolare.

“Scalvini adesso è troppo caro, Smalling è papabile ma come parametro zero a giugno, l’Udinese non molla facilmente Becao e il Lille chiede 15/20 milioni per Djalò. Gli incastri per la successione non sono agevoli, ma la partenza di Skriniar è comunque più vicina”, sottolinea il quotidiano.