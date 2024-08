"La strada che porta all'Atlético si è seriamente raffreddata da quando i Colchoneros hanno attirato dal Chelsea il centrocampista della nazionale inglese Conor Gallagher (24 anni). Andrea Berta, direttore sportivo dell'Atlético, aveva comunque fatto un'offerta al clan Rabiot, ma neanche lui ha mostrato un desiderio irresistibile di ingaggiarlo. Su questo argomento Inter e Bayern restano in sospeso. Questi due club, però, non sono (o non sono più) famosi per pagare ai centrocampisti 7,5 milioni di euro netti annuali, compenso che il francese ha ricevuto in Italia. Possono accettare un extra per permettersi un giocatore di questo calibro, libero da ogni trasferimento?

In ogni caso queste due piste non sarebbero prioritarie nella mente del giocatore, che non ha mai nascosto la sua attrazione per la Premier League. Se una volta il Manchester United era interessato, questo non è più all’ordine del giorno. Si vocifera, però, che il Liverpool terrebbe d'occhio la situazione del nazionale francese (48 presenze, 4 gol). I Reds, che non giocheranno il Mondiale per Club, sono piuttosto attrezzati in questo settore (Mac Allister, Szoboszlai, Gravenberch, Elliott, Jones), ma non sono nemmeno in situazione di overorganic. Vorrebbero quindi rafforzarsi ulteriormente. Il club inglese dispone anche di importanti risorse finanziarie che potrebbero far pendere l'ago della bilancia a suo favore, per ogni evenienza".