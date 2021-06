Sky – Radu, la forte tentazione Inter e i perché del sì alla Lazio: la verità

Cosa c'è dietro la scelta dell'esperto difensore di proseguire in biancoceleste nonostante la proposta dei nerazzurri

Stefan Radu dice no all'Inter e rimane alla Lazio. È di oggi la notizia, l'esperto difensore ha rifiutato la proposta dei nerazzurri per restare in biancoceleste. Era una richiesta precisa di Simone Inzaghi per rinforzare la difesa, ma Radu ha scelto di rimanere a Roma. E Sky Sport svela i motivi di questa decisione.

"La storia d'amore tra Stefan Radu e la Lazio continua: il difensore rumeno, arrivato in biancoceleste nel gennaio del 2008, ha deciso di rinnovare per altre due stagioni. Decisivi i contatti degli ultimi giorni tra la dirigenza del club e il calciatore, per prolungare un contratto che sarebbe scaduto il prossimo 30 giugno. Radu ha deciso così di rimanere, convinto dalla proposta importante e dalla durata biennale dell'accordo, rifiutando così il corteggiamento dell'Inter e del suo ex allenatore Simone Inzaghi. […] È stata forte la tentazione di lasciare la Lazio per seguire Inzaghi all'Inter. Il suo allenatore nelle ultime sei stagioni in biancoceleste lo aveva infatti inserito nella lista di giocatori a lui graditi per rinforzare la rosa nerazzurra in vista della prossima stagione. Il calciatore sarebbe potuto arrivare a parametro zero, visto il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, e firmare un accordo annuale con l'Inter, ma da parte di Radu la precedenza è sempre stata data a un'eventuale proposta di rinnovo da parte della Lazio”, si legge.