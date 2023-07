Sky – Inter, è fatta per Radu al Bournemouth: prestito con diritto di riscatto, le cifre

E' fatta per il trasferimento di Ionut Radu dall'Inter al Bournemouth, club di Premier League. Come riporta Sky Sport, infatti, i due club hanno raggiunto un accordo

E' fatta per il trasferimento di Ionut Radu dall'Inter al Bournemouth, club di Premier League. Come riporta Sky Sport, infatti, i due club hanno raggiunto un accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro.

Il portiere rumeno nella serata di oggi sarà in Inghilterra per sostenere le visite mediche di rito, prima di mettere la sua firma sul contratto con le Cherries. Il Bournemouth esordirà il prossimo 12 agosto in Premier contro il West Ham e Radu potrebbe fare la sua prima apparizione con la nuova maglia proprio in quella data.