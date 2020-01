Radu, addio Genoa. GdS: “L’Inter ad un passo dall’accordo con il Nizza: ecco la formula”

L’arrivo di Perin al Genoa e la scelta di Nicola di affidargli le chiavi della porta rossoblù hanno indotto l’Inter a pensare ad una nuova soluzione per Ionut Radu. Il portiere romeno, di proprietà dei nerazzurri, tornerà formalmente dal prestito al Genoa per poi trovare una nuova sistemazione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Radu è ad un passo dal Nizza: “Oggi c’è il Cagliari, ma dal tardo pomeriggio il telefono dell’a.d. Marotta tornerà incandescente, anche per le uscite, con Radu (tornato dal Genoa) a un passo dal prestito al Nizza di 18 mesi“, chiosa la Rosea.