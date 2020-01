Ag Radu: “Non ha senso restare al Genoa, torniamo all’Inter. E il club sa cosa fare”

Intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb, Crescenzo Cecere, agente di Ionut Radu, ha parlato così del futuro del portiere di proprietà dell’Inter, che tornerà a Milano dopo l’acquisto di Perin da parte del club rossoblu: “Siamo delusi dal Genoa che ha fatto i suoi interessi non rispettando il lavoro e l’operato del ragazzo che l’anno scorso ha disputato una grandissima stagione portando i punti vitali per la salvezza e anche quest’anno è stato determinante in tante partite. La posizione di classifica del Genoa non dipende certo da Radu, per vincere le partite bisogna fare gol.

Rispettiamo la scelta del Genoa, ma il modo in cui è stata fatta è una mancanza di rispetto verso il giocatore. Ci sono stati cinque allenatori, tutti hanno promosso Radu. Nicola ha deciso che Perin è il titolare del Genoa, quindi il ragazzo continuerà a fare il suo percorso di crescita altrove. Ci stanno contattando diverse società in Italia e all’estero perché Radu è uno dei portieri più forti del panorama internazionale sul mercato in questa sessione, ma abbiamo sposato il progetto Inter e la stessa società non ha intenzione di privarsi di Radu. La cosa più giusta oggi è tornare in nerazzurro, non ha alcun senso restare al Genoa”.