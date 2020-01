Genoa, Nicola: “Radu? Portiere importantissimo, ma gerarchie chiare: il titolare è Perin”

Il ritorno al Genoa di Mattia Perin ha avuto una conseguenza immediata: l’accantonamento di Ionut Radu. In conferenza stampa il tecnico rossoblu, Davide Nicola, ha parlato della situazione legata al portiere di scuola Inter: “Campionato e Coppa Italia sono due competizioni diverse, ma sono stato chiaro: la mia gerarchia l’ho stabilita. Nel momento in cui sono arrivato conoscevo già Perin, e mi sembra normale e logico che un allenatore all’inizio si affidi a delle certezze. Mattia è un portiere importantissimo, come lo è Radu: le competizioni sono diverse, Radu potrà darci una mano“.