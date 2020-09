Inter, offerta del Genoa a Ranocchia: ma il giocatore non è convinto di lasciare Milano. Se…

Il ds del Genoa, Daniele Faggiano, lavora senza sosta per regalare a Rolando Maran una rosa completa. Il club di Preziosi è sempre alla ricerca di un difensore centrale e continua a circolare il nome di Andrea Ranocchia. “Ad oggi sembra scomparso dai radar, ma non è mai uscito dai pensieri del presidente Preziosi. L’Inter darebbe il via libera alla sua partenza senza esborso per il cartellino, il Genoa ha fatto la sua offerta al giocatore, ma Ranocchia non è convinto di lasciare Milano al suo ultimo anno di contratto. Se la situazione dovesse cambiare il Genoa sarebbe comunque pronto ad approfittarne centrando il colpaccio“.

(Gazzetta dello Sport)