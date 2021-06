Inter, è derby con il Milan per Raspadori: si punta sul fattore Inzaghi

Il baby attaccante classe 2000 piace a entrambe le milanesi. Il Sassuolo non vuole cederlo, lui per ora pensa agli Europei

Le preferenze di Simone Inzaghi in chiave mercato per la sua Inter. Il nuovo allenatore ha le idee chiare e ha già indicato le priorità alla dirigenza. Tra gli osservati speciali per presente e futuro c’è Giacomo Raspadori, ora impegnato con la Nazionale agli Europei. Piace all’Inter e a Inzaghi in particolare, ma in corsa c’è anche il Milan.