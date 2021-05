Inter, il Real punta Lautaro. CorSport: “Contattato il nuovo agente: il punto”

Il Real Madrid è tornato all'assalto per Lautaro Martinez: secondo il CorSport, i blancos hanno contattato recentemente il nuovo agente

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, però, il futuro di Lautaro è ancora da decifrare. "Non è da sottovalutare il fatto che quello di questo pomeriggio potrebbe anche essere l’ultimo Juve-Inter di Lautaro. L’argentino, infatti, è uno dei big in predicato di fare le valigie per dare sostegno alle casse nerazzurre. Il diretto interessato, finora, ha sempre evitato di sbilanciarsi, continuando a sposare la causa interista", ribadisce il quotidiano che poi aggiunge: "In realtà, però, se l’anno scorso l’attaccante era stato molto vicino al Barcellona, ora è il Real Madrid ad averlo messo nel mirino, con tanti di contatti con il suo nuovo procuratore Camano. Già perché, con il prolungamento o di contratto con l’Inter in dirittura di arrivo, Lautaro ha deciso di separarsi dai suoi storici agenti. Ed è un’altra circostanza che non può essere trascurata".