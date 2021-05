Inter, Marotta: “Obiettivo ridurre costi e valorizzare risorse. Gli stipendi…”

L'AD dell'Inter, Beppe Marotta, ha parlato così di come possa ripartire il calcio italiano ai tempi del Covid-19

"Calcio italiano ed europeo? Io credo che il gap per quanto riguarda non solo l’Inter, ma tutte le squadre italiane, sia ancora abbastanza evidente. Futuro? Credo che il primo obiettivo sia ridurre i costi, come il costo del lavoro, quindi gli stipendi dei giocatori che incidono in modo forte e poi, in subordine, valorizzare al massimo le risorse".