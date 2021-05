Lautaro: “Vicino al Barça, ho scelto l’Inter e non ho sbagliato. Conte e Lukaku…”

Intervenuto in esclusiva a Sky Sport, Lautaro Martinez ha parlato così del campionato vinto con l'Inter

"Abbiamo costruito dal primo giorno, abbiamo parlato tanto perché lui guardava le partite dell'Inter degli anni prima, abbiamo parlato due o tre ore nel primo allenamento in spagnolo, ci siamo capiti subito. Poi lavoro, lavoro, lavoro con il mister, anche con Sanchez, c'è una concorrenza bella tra tutti noi, in ogni allenamento cerchiamo di dare il massimo. Ognuno quest'anno ha fatto un altro step, era importante per la crescita dell'Inter e del gruppo. Importante avere questo vantaggio sulla seconda, questo vuol dire che l'Inter ha fatto bene".

"Ho giocato poco all'inizio, era normale perché arrivavo in un calcio nuovo, con un'altra lingua, dovevo capire come giocare in Italia. Quest'anno è stato importante per me, non ho perso nessuna partita, con Conte sono cresciuto tanto anche tatticamente. Devo ringraziare tutti".