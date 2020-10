Record – Joao Mario-Sporting, domani l’ufficialità. L’Inter pagherà parte dello stipendio

Se il calciomercato in Italia si è chiuso alle ore 20:00, in altri paesi è ancora aperto. E’ questo il caso del Portogallo e proprio una squadra portoghese sta per chiudere una trattativa con l’Inter: si tratta dello Sporting, pronto a chiudere per Joao Mario.

Secondo quanto riportato da Record, Joao Mario firmerà per lo Sporting nella giornata di domani. Sono stati infatti risolti gli ultimi dettagli e, nella giornata di martedì, l’affare sarà definito. Lo Sporting prenderà Joao Mario in prestito per una stagione e pagherà un terzo dello stipendio per circa 1 mln di euro, con il resto che resta a carico dell’Inter.