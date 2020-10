Abola – Inter, Joao Mario torna allo Sporting. Il club portoghese si farà carico…

Quattro anni dopo Joao Mario torna allo Sporting. Secondo quanto riporta Abola, il centrocampista portoghese entrerà a far parte della rosa di Rúben Amorim in prestito dall’Inter, con lo Sporting che si farà carico del pagamento di un milione di euro (il tetto salariale del club) dei tre milioni che il giocatore attualmente guadagna all’Inter. Fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte, Joao Mario aveva solo in mente di giocare nuovamente nello Sporting, ecco perché nelle ultime ore aveva respinto le proposte di Siviglia e Torino.

(Abola)