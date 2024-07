Da quel momento le richieste di informazioni non si sono mai trasformate in trattative vere e proprie: si è parlato del Fenerbahce, che però non ha convinto il calciatore, e nelle ultime ore l’offensiva di Ramadani in Premier, trovando terreno fertile nel Tottenham. Che non è disposto a fare follie: la Juventus chiede 25 milioni di euro, anche perché ritrovarsi Chiesa in rosa a fine agosto e di perderlo a zero il prossimo anno è un rischio che i bianconeri non vogliono correre”, si legge.