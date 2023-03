Retegui, l’Inter è avanti: 2 chiavi importanti per i nerazzurri. Ma c’è il rischio Premier

Tutti pazzi per Mateo Retegui. L'attaccante ha brillato nelle due gare con la nazionale di Roberto Mancini andando in gol contro Inghilterra e Malta. Tanti club hanno messo gli occhi sul giocatore, l'Inter lo segue da tempo. Oggi la valutazione è tra i 15 e i 20 milioni di euro, ma il prezzo potrebbe salire ancora. "Il d.s. Piero Ausilio e il suo vice Dario Baccin lo seguono da almeno un anno. La scoperta è stata... facilitata dal fatto che nel Tigre gioca Colidio, che è di proprietà dell’Inter. Lo hanno visionato dal vivo anche in Argentina, hanno preso informazioni con la famiglia, conoscono anche le abitudini del ragazzo fuori dal campo. Il piano dell’Inter era chiaro: acquistare l’attaccante per fargli continuare la crescita in Italia".