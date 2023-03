TS – Retegui, chi è in pole tra Milan e Inter. Torna vecchio nome per i nerazzurri

Focus sul reparto avanzato dell'Inter oggi per Tuttosport: ecco le strategie in vista della prossima estate

Un vecchio nome che ritorna per l'attacco dell'Inter, ma non soltanto. Focus sul reparto avanzato dei nerazzurri oggi per Tuttosport e in particolare sulle strategie di mercato in vista dell'estate. "Occhi anche sui nove d'area come Retegui - più Milan che Inter -, o il "vecchio" pallino Scamacca (più i nerazzurri)", sottolinea oggi il quotidiano.