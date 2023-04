CM – Retegui, tra Eintracht e Inter: ecco la sua priorità. Le cifre sul tavolo

Mateo Retegui è sulla lista dei dirigenti dell'Inter in vista dell’estate: ecco la sua priorità e le cifre necessarie per il colpo

L’Inter osserva attentamente i progressi di Mateo Retegui . L’attaccante del Tigre, convocato dal ct Roberto Mancini in nazionale, è sulla lista dei dirigenti nerazzurri in vista dell’estate. Ecco quanto evidenziato da calciomercato.com sul futuro del classe 1999.

“Mateo Retegui ha dato priorità alla Serie A e all'Inter che è in netto vantaggio su tutta la concorrenza, anche sull'Eintracht Francoforte, per acquistarlo in estate. Prima di poter intavolare una trattativa concreta su cifre che sono salite a circa 20 milioni di valutazione, tuttavia, servirà una mossa del Tigre che vanta il diritto di acquisto del restante 50% del suo cartellino dal Boca Juniors per 2,5 milioni di euro. Solo allora si potrà trattare magari inserendo il cartellino di Colidio nell’affare”, si legge.