Inter, servono 20 milioni per portare Retegui in Italia: variabili e ostacoli sul tavolo

Primi contatti tra l'Inter, il papà di Retegui e il Tigre: ecco la situazione

Alessandro Cosattini

Più di un’idea. Mateo Retegui da tempo è tra gli osservati speciali di casa Inter e la convocazione in Nazionale (con tanto di gol) non ha fatto altro che accendere ulteriormente i riflettori sul classe 1999. “Adesso la sua valutazione rischia di sfiorare i 20 milioni di euro, non bruscolini per un club come l’Inter”, assicura calciomercato.com.

Retegui vuole l'Italia — Primi contatti tra i nerazzurri, il papà del giocatore e il Tigre, l’estate si avvicina e Retegui spera di poter approdare in Europa. Con la Serie A in cima alle sue preferenze ora. “Mi piacerebbe molto venire in Italia, ma è ancora molto presto. Però sarebbe bellissimo diventare un protagonista del campionato, uno che segna tanti gol. Come mi piacerebbe segnarne tanti anche per l’Italia, una delle nazionali più importanti della storia”, le sue recenti parole alla Gazzetta.

L'Inter c'è — Come sottolinea calciomercato.com, “la dirigenza nerazzurra è stata chiarissima nello spiegare che non si potranno assolutamente impegnare prima di giugno. Una fetta di futuro dipenderà dalla qualificazione in Champions, in questo momento tutt’altro che scontata. E poi anche da qualche cessione, su cui l’Inter sta lavorando. Insomma, Retegui è un calciatore che all’Inter piace, ma ci sono tante variabili da considerare.

Variabili e ostacoli — I discorsi tra Inter e Tigre possono essere approfonditi in futuro, magari inserendo nella trattativa Facundo Colidio, calciatore di proprietà del club nerazzurro, in prestito al Tigre. Per quanto riguarda il calciatore, Retegui non nasconde la sua preferenza, vorrebbe giocare in Italia anche in virtù di quelli che sono stati i dialoghi con Roberto Mancini. Per questo motivo non ha fretta di decidere in merito al proprio futuro e per adesso sembra intenzionato ad aspettare ancora qualche mese prima di sbilanciarsi verso una scelta definitiva”, sottolinea il sito.