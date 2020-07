Retroscena su Giroud, un giornalista rivela: “Ecco come il Chelsea gli ha impedito di…”

Olivier Giroud è stato molto vicino a lasciare il Chelsea a gennaio. Tra le squadre più interessate a lui c’era l’Inter. A rivelarlo lo stesso giocatore, proprio qualche giorno fa (leggi qui). Ma il giornalista Christian Falk ha aggiunto un dettaglio importante (Byline Podcast), che spiega come il Chelsea sia riuscito a trattenere Giroud a gennaio: “Marina (Granovskaia) è stata colei che ha impedito a Giroud di andarsene in inverno perché era molto vicina a sua moglie Jennifer”. La mano destra di Roman Abramovich avrebbe quindi sfruttato questo stratagemma per impedire al francese di andarsene e di dover quindi cercare, in gran fretta, un sostituto che desse garanzie simili.

(AS)