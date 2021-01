Inter, richiesta degli agenti di Lautaro: “Marotta, sì immediato”. Fumata bianca vicina

L’accelerata è arrivata ieri, decisa e forse definitiva. Lautaro Martinez è pronto a rinnovare il suo contratto con l’Inter. La trattativa si è velocizzata anche grazie al sì di Marotta, che ha accettato, secondo Tuttosport, la richiesta degli agenti del giocatore, che hanno proposto di mantenere nel nuovo contratto la clausola da 111 milioni di euro:

“L’attuale contratto di Lautaro scadrà nel 2023 e sarà prolungato di una stagione, dunque fino al 2024. Quasi sicuramente resterà la clausola di rescissione da 111 milioni: gli agenti vogliono mantenerla e l’Inter in questo momento non ha obiezioni a toglierla. E chissà che non possa essere inserita anche un clausola per evitare inserimenti dei top club italiani, Juventus e Milan“, scrive il giornale.

(Fonte: Tuttosport)