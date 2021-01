CdS – BC ribalta Inter, via pure Marotta? “Taglio al passato, AD unico e interista: il profilo”

Lo scenario prospettato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport ha aspetti clamorosi, se consideriamo il nome in gioco. Il quotidiano non fa apertamente il nome di Beppe Marotta, attuale amministratore delegato sport dell’Inter, ma, parlando di come potrebbe essere la futura società targata BC Partners, parla anche della prossima figura di ad. Che, secondo il CdS, sarà unico e ‘interista’.

Non si andrà a pescare all’estero, e non verranno prese in considerazione figure legate alle precedenti proprietà. Dunque, oltre a quello di Antonello, potrebbe esserci un altro addio eccellente nella dirigenza nerazzurra. Scrive il Corriere dello Sport:

“L’idea più significativa è che a guidare la società – tradotto, chi farà l’amministratore delegato unico – dovrà essere un manager di altissimo profilo, ma con una precisa riconoscibilità interista. Insomma, non si andrà a “pescare” all’estero e nemmeno si prenderanno in considerazione figure legate alle precedenti proprietà. Qualche ricerca pare sia già cominciata, almeno in forma esplorativa. Per il resto, il club sarà diviso in aree, ciascuna con un responsabile“.

(Fonte: Corriere dello Sport)