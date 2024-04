CM – Rinnovi Inter, non solo Lautaro: dialoghi con Barella, le cifre sul tavolo

Dialoghi in corso per il rinnovo di Lautaro Martinez, ma non soltanto: proseguono i contatti per blindare Nicolò Barella

Alessandro Cosattini Redattore 1 aprile 2024 (modifica il 1 aprile 2024 | 15:46)

Dialoghi in corso per il rinnovo di Lautaro Martinez, ma non soltanto. I dirigenti dell’Inter infatti lavorano anche al prolungamento di contratto di Nicolò Barella, come sottolineato anche oggi da calciomercato.com.