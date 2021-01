Rinnovo a breve? Bastoni, comunicazione chiara all’Inter: “Il giocatore fa sapere che…”

Giornata fitta e piena di incontri quella di ieri in casa Inter, con la dirigenza che ha mosso i primi passi per blindare alcuni dei suoi gioielli più preziosi. Oltre agli agenti di Lautaro Martinez, infatti, Marotta e Ausilio hanno incontrato l’entourage di Alessandro Bastoni. L’obiettivo? Cominciare a mettere le basi per una trattativa: “Il primo a entrare in contatto con i dirigenti nerazzurri ieri è stato Tullio Tinti, agente di Alessandro Bastoni: da mesi il rinnovo del difensore viene gestito all’insegna della reciproca comprensione. E dalla parte del giocatore non c’è la necessità stringente di approfondire. Il nuovo stipendio, almeno doppio rispetto a quello odierno, può attendere, ma è bene mantenere alte le antenne“, scrive La Gazzetta dello Sport.