Inter-Esposito, parti lontane per il rinnovo: ecco cosa chiede il giocatore. Il club vuole…

Continuano i colloqui tra l’Inter e Sebastiano Esposito, l’argomento principale è il rinnovo del contratto. Si sta ragionando per prolungare il legame sino al 2025 e programmare un percorso di valorizzazione adeguato. Come riporta la Gazzetta dello Sport, sembrava tutto scontato, tant’è vero che Marotta e Ausilio stavano valutando dove mandarlo in prestito la prossima stagione. “Invece gli ultimi incontri non hanno portato l’auspicata fumata bianca. La differenza sul piano economico è sostanziale. Esposito in questa stagione ha giocato 11 partite, ha segnato un gol, regalato un assist e si è procurato un rigore. Un curriculum già sostanzioso, a differenza dei suoi coetanei. Ed è questo il punto. Se Agoumé a febbraio ha rinnovato sino al 2025, l’attaccante campano ritiene di essere più avanti in carriera. Semmai si paragona a Pinamonti, che sottoscrisse un contratto da 800 mila euro a stagione quando non aveva debuttato in prima squadra“.

“Dal canto suo il club vuole evitare di ripetere esperienze del genere. A tal proposito inserisce nella proposta dei ricchi bonus. Ma nella considerazione del giocatore e del suo entourage questi paletti sono troppo rischiosi. Esposito e la sua famiglia si sentono a loro agio con i colori nerazzurri, ritenendo la Pinetina la propria casa. Ma questo stop rischia di cambiare le carte in tavola. Esposito in questi anni si è messo in luce anche all’estero e l’estate scorsa, quando ha rinnovato con l’Inter, ha respinto le lusinghe di mezza Europa. Ulteriori tentennamenti potrebbero incrinare un rapporto fino a questo momento solido. Un pericolo che le due parti vogliono evitare. L’Inter è disposta a venire incontro al talento assistito da Augusto Carpeggiani, la verifica nei prossimi incontri“.

(Gazzetta dello Sport)