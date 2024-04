Lavori in corso in casa Inter per il rinnovo di capitan Lautaro Martinez, ormai sempre più vicino: resta solo un interrogativo

Lavori in corso in casa Inter per il rinnovo di capitan Lautaro Martinez. Lo hanno sempre confermato tutte le parti in causa e a fare il punto oggi è calciomercato.com. “L'ottimismo avanza al pari delle contrattazioni, si dovrebbe arrivare a toccare quota 10 milioni netti e non, come invece era stato prospettato in un primo momento, mediante l'inserimento di bonus vari nell'accordo.