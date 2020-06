Inter, rinnovo pronto per Lautaro: la mossa sulla clausola. E con una promessa importante

Come detto, la trattativa tra Barcellona e Inter per Lautaro Martinez sta trovando scogli all’apparenza insormontabili. Ecco perché il club nerazzurro, come confermato dalle recenti parole di Beppe Marotta, ora crede davvero alla permanenza del Toro ed è pronto alla contromossa. Come spiega il Corriere dello Sport: “Magari succederà davvero e Lautaro alla fine abbraccerà Messi, ma visto che sul mercato non sarà semplice trovare un sostituto all’altezza a prezzi congrui, non è da escludere che nelle prossime settimane Marotta e Ausilio propongano al giocatore un rinnovo di contratto, alzando l’ingaggio da circa 2.5 milioni ad almeno 5.5 o più con i bonus (difficile si arrivi ai 7 più bonus di Lukaku ed Eriksen), provando anche a togliere o innalzare la clausola, promettendo comunque al ragazzo di ascoltare le offerte che arriveranno per lui fra un anno. Lautaro avrà ancora la pazienza di aspettare il Barcellona, o accetterà di sedersi a parlare con l’Inter?”.