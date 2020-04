CdS – Rivoluzione Inter, addirittura 6 in bilico: per due di loro scelta già fatta, sarà addio

La rosa attuale dell’Inter potrebbe essere molto diversa da quella che affronterà la prossima stagione. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, sono ben sei i giocatori in bilico (senza contare anche Sanchez) in vista della prossima stagione. Tutti con situazioni diverse, ma tutti in discussione. E c’è chi, secondo il quotidiano, fra loro sarebbe già certo dell’addio: Godin e Asamoah. Scrive il quotidiano:

“Sono diversi i nerazzurri ad essere sospesi e a non sapere cosa sarà di loro nella prossima stagione. Tra questi ci sono gli elementi in prestito, come Biraghi e Moses, ma anche Godin e Asamoah. E, infine, c’è chi potrebbe finire sul mercato per fare cassa o come pedina di scambio, come Vecino e Gagliardini“.

ADDIO SICURO – “In realtà, per Godin e Asamoah, la sua scelta, l’Inter l’avrebbe già fatta, ovvero salutarsi a fine stagione. Solo che non è così semplice. L’ingaggio dell’uruguayano, ad esempio, è superiore ai 5 milioni netti e non è facile trovare qualcuno che se lo accolli. Discorso abbastanza simile per il ghanese, le cui condizioni fisiche potrebbero sollevare qualche dubbio nei potenziali acquirenti“.

