CdS – Sprint Tottenham per Vicario: rivoluzione Inter in stallo. A rischio anche Bisseck

A rischio anche Bisseck

Come già emerso, per il numero uno camerunense, il fronte con il Manchester United è apertissimo, ma la differenza tra domanda ed offerta è più che corposa. Per intendersi, i Red Devils pensavano di cavarsela con 40 milioni di euro. Dall’Inter, però, si sono sentiti rispondere con 60… Il preferito di Ten Hag continua ad essere Onana, ma a questo punto l’operazione diventa complicata, con i tempi che si allungano. Consequenziale, quindi il pericolo di perdere Vicario. Sempre da Manchester, peraltro, ma sponda City, suona l’allarme per Bisseck. Lunedì, il club nerazzurro ha trovato un’intesa con l’entourage del giocatore, accettando di pagare la clausola di uscita dall’Aarhus da 7 milioni. Tutto, però, resta condizionato dal recupero delle risorse necessarie per completare l’operazione. Ebbene, finché non ci saranno, qualsiasi club avrà spazio per inserirsi.