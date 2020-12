Sky – Tegola Cagliari: rottura del crociato per Rog. Mercato? Il primo nome resta Nainggolan

Notizia non bella per il Cagliari che rischia di dover fare a meno di Marko Rog per lungo tempo: secondo quanto riportato da Sky Sport, il centrocampista del Cagliari si è sottoposto ieri ad accertamenti a Villa Stuart che avrebbero evidenziato la rottura del legamento crociato. Non è ancora arrivato alcun comunicato del Cagliari ma già domani dovrebbe esserci l’operazione al ginocchio, che sarà effettuata in Germania. Ciò potrebbe incentivare il Cagliari ad intervenire sul mercato e il nome più caldo resta Radja Nainggolan, in uscita dall’Inter ma che i nerazzurri non vogliono regalare.