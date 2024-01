Roma, via Mourinho: il club ha scelto De Rossi come sostituto

Come un terremoto, è arrivato il comunicato della Roma che sancisce l'esonero di Josè Mourinho, che non è più l'allenatore giallorosso

In casa romanista, però, è già iniziato il dopo-Mou e, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, i Friedkin avrebbero scelto Daniele De Rossi, ex storico capitano, come nuovo allenatore. Ecco il tweet del giornalista: