Romano: “Beto, offerta da 25/26 mln dell’Everton: l’Udinese ne vuole 35”

Tornano forti le sirene di mercato per Beto, accostato anche all’Inter nelle scorse settimane. Come riportato da Fabrizio Romano, c'è un'offerta da parte dell'Everton per il portoghese, lo volevano già a gennaio. Si tratta di una proposta da 25/26 milioni di euro, una cifra importante sul tavolo ma al momento non dovrebbe essere sufficiente.