Mercato Inter, tra entrate e uscite +116 mln! Pulizia pre cessione del club?

Calcio & Finanza fa il punto della situazione analizzando il bilancio del club nerazzurro dal punto di vista proprio del calciomercato:

Tra i nuovi acquisti, l’operazione più onerosa è quella che ha riguardato Davide Frattesi (33 milioni complessivi al Sassuolo tra prestito oneroso e obbligo di riscatto) seguita da quelle legate a Bisseck e Sommer, con le altre operazioni a titolo definitivo legate agli affari a parametro zero Thuram e Cuadrado. L’affare Frattesi così come quello legato ad Arnautovic, considerando le condizioni certe del riscatto, si può già considerare come operazione a titolo definitivo. Inoltre, è stato anche concluso il riscatto di Acerbi dalla Lazio, così come i prestiti di Carlos Augusto dal Monza e Audero dalla Sampdoria.

Secondo le stime di Calcio e Finanza le operazioni in entrata, tra ammortamenti dei calciatori acquistati a titolo definitivo, costo dei prestiti e stipendi lordi, dovrebbero tradursi finora in maggiori costi per circa 58,4 milioni di euro.

Tra le operazioni in uscita, sono state in particolare due quelle che hanno caratterizzato l’estate di mercato per l’Inter: la cessione di Onana al Manchester United e di Brozovic all’Al-Nassr, per complessivi 70 milioni di euro. In uscita, inoltre, l’Inter ha ceduto anche Gosens (15 milioni), Mulattieri (6 milioni), Colidio (5 milioni) e Lazaro (4 milioni), oltre ad alcune operazioni minori.

Tra i giocatori in uscita, oltre al prestito di Valentin Carboni al Monza, sono considerati anche la conclusione dei contratti di Dzeko, Gagliardini, Dalbert, D’Ambrosio, Skriniar, Cordaz e Handanovic e la conclusione dei prestiti di Lukaku e Bellanova.

Le operazioni in uscita dovrebbero avere, secondo le stime di Calcio e Finanza, un impatto positivo per circa 175 milioni di euro su bilancio 2023/24.

A questa cifra ci si arriva sommando le plus/minusvalenze realizzate, l’incasso dai prestiti, il risparmio di ammortamento (nel caso dei giocatori ceduti a titolo definitivo) e il risparmio sull’ingaggio lordo per i giocatori usciti dalla rosa nerazzurra rispetto alla stagione 2022/23.

Tra entrate e uscite, dunque, l’impatto sul bilancio 2023/24 del calciomercato finora concluso dovrebbe tradursi secondo le stime in un impatto positivo per 116,6 milioni di euro circa. Considerando invece il solo saldo tra entrate e uscite per quanto riguarda i cartellini (solo le operazioni a titolo definitivo), la sessione di mercato per l’Inter finora vede un saldo positivo di circa 44 milioni di euro.

(Fonte: Calcio & Finanza)

