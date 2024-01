Romano: “Dragusin al Tottenham, incassa anche la Juve: Djalò in chiusura. Le visite…”

Alla fine, Radu Dragusin ha scelto il Tottenham e non il Bayern Monaco . Una decisione strettamente connessa al mercato della Juventus e indirettamente a quello dell'Inter. Al Genoa infatti vanno 25 milioni di parte fissa più 5 di bonus molto facili da raggiungere per il difensore. Come evidenziato da Fabrizio Romano , la Juventus aveva però il 20% della futura rivendita , incasserà quindi per il momento 5 milioni (più bonus futuri) Era negli accordi al momento del passaggio di Dragusin da Torino a Genova.

La cifra sarà reinvestita su Tiago Djaló, operazione già chiusa con il Lille per 3,5 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita. Ora sono in fase di definizione gli ultimi dettagli lato giocatore, per il contratto. Le visite mediche sono previste per la prossima settimana. L'Inter era pronta ad accogliere il difensore a 0 a giugno, ma non rilancerà per gennaio.