Inter, scatto per Taremi. Incontro in sede: si punta a chiudere per giugno

Con l'arrivo di Buchanan dovrebbe essersi concluso il mercato in entrata dell'Inter in questa sessione invernale. Non ci saranno nuovi innesti in attacco, ma la società non rimane ferma e pensa già alla prossima stagione. L'obiettivo della dirigenza è sicuramente rinforzare l'attacco e il nome in pole position è quello di Taremi, in scadenza di contratto col Porto.